Inzaghi ou la Destinée

Sans avoir de stars planétaires mais en rassemblant des briscards avec des belles valeurs, Simone Inzaghi écrit tranquillement une des plus belles pages de l'histoire de l'Inter Milan.

Ses mésaventures auraient pu s’arrêter lorsque Raphinha a cru envoyer Barcelone en finale à la 87 e minute du match retour d’une demi-finale légendaire. Mais non. Six minutes plus tard, Denzel Dumfries centrait. Francesco Acerbi reprenait du pied droit la balle, et célébrait comme un zinzin son but. Un défenseur central gaucher, 37 balais, symbole d’une équipe et d’un entraîneur qui n’ont cessé de répéter que la finale se jouait à San Siro, ce mardi.

Après une prolongation maîtrisée, Simone Inzaghi emmène l’Inter en finale de Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans. Deux ans après la barre de Federico Dimarco, la frappe de Rodri et la victoire de Manchester City, Romelu Lukaku et André Onana sont partis. Inzaghi, lui, emmène l’Inter vers sa septième finale de C1, confirmant qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète foot à l’heure actuelle.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com