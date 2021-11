Investissement locatif : en 2022, des avantages fiscaux évoluent

Le dispositif «Louer abordable» devrait être plus attrayant. (© phovoir)

À cinq mois de l'élection présidentielle, le gouvernement fait un geste pour inciter les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Les dispositifs existants, «Louer abordable» et «Pinel», évoluent dans le bon sens. Censi Bouvard et PTZ sont prolongés.

Le dispositif «Louer abordable» : 15 à 65% de réduction d’impôts

Tel qu’il est pratiqué actuellement le dispositif «Louer abordable» offre aux propriétaires bailleurs la possibilité de bénéficier d’une réduction d'impôts fonciers à condition de pratiquer des loyers qui ne dépassent pas certains plafonds bien inférieurs aux conditions de marché et de prendre pour locataire des personnes dont les revenus sont modestes. En contrepartie, ils profitent d'abattements fiscaux qui peuvent atteindre jusqu’à 85% des revenus fonciers.

À compter du premier trimestre 2022, l’abattement devient une réduction d’impôts qui sera la même pour tous, quels que soient les revenus.

Le principe est le suivant : une réduction d’impôts de 15% si vous pratiquez un loyer inférieur de 15% aux conditions de marché (loyer intermédiaire), de 35% si le loyer est inférieur de 30% aux conditions de marché (loyer social) et de 65% si la décote de loyer est de 45%, (loyer très social) à condition dans ce cas de passer par l’intermédiation locative c’est-à-dire une agence immobilière «solidaire».

Cette nouvelle mouture est plus souple et plus stimulante pour les propriétaires car les loyers ne seront plus plafonnés selon les zones A, B ou C. Ils seront fixés en fonction des loyers de marché déterminés par des observatoires ou à défaut en fonction de la carte des