Interdit de stade par son club, un supporter se réfugie dans un arbre

Une nouvelle version de George de la Jungle.

Fidèle supporter d’ Epsom & Ewell, un club de neuvième division anglaise , Richard Lambert est privé de stade depuis le mois de janvier. La direction l’a en effet placé sur sa liste noire après des critiques sur les réseaux sociaux . « Nous avons eu plusieurs problèmes avec ce supporter au fil des ans. Nous ne souhaitons pas en discuter davantage. L’affaire est close » , a répondu le club à la BBC, indiquant que Lambert était interdit de stade « à vie » .…

QB pour SOFOOT.com