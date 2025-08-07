Interdit de stade par son club, un supporter se réfugie dans un arbre
Une nouvelle version de George de la Jungle.
Fidèle supporter d’ Epsom & Ewell, un club de neuvième division anglaise , Richard Lambert est privé de stade depuis le mois de janvier. La direction l’a en effet placé sur sa liste noire après des critiques sur les réseaux sociaux . « Nous avons eu plusieurs problèmes avec ce supporter au fil des ans. Nous ne souhaitons pas en discuter davantage. L’affaire est close » , a répondu le club à la BBC, indiquant que Lambert était interdit de stade « à vie » .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer