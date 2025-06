Inter minable

Pulvérisée par le PSG ce 31 mai (5-0), l’Inter de Simone Inzaghi est devenue par la même occasion le pire finaliste de l’histoire de la compétition. Jamais une équipe n’avait en effet perdu par 5 buts d’écart, en 70 éditions de la Ligue des champions. Un naufrage et une honte en mondovision, qui portent un coup terrible aux Nerazzurri.

Ce samedi 31 mai, l’Inter était supposée jouer une finale de Ligue des champions. La septième de son histoire. Ça, c’est pour la théorie. Dans la pratique, l’Inter n’a pas vu le jour dans ce qui était la rencontre la plus capitale qu’elle devait disputer depuis 15 ans. Barella et compagnie sont entrés sur le terrain, maillots criards sur le dos. Point final. Cinq buts et 90 minutes ectoplasmiques plus tard, les gars de Simone Inzaghi quittent la Bavière sur une impression de néant absolu. Aucune équipe n’avait auparavant perdu sur un score aussi large en finale de Ligue des champions, dans toute l’histoire de l’épreuve. Une honte, tout simplement.

Le piège de la passivité

Difficile d’analyser l’ensemble. Peut-être, tout de même, que le parti pris tactique d’Inzaghi peut interroger : en attaquant la rencontre passivement, en bloc bas et avec un pressing modérément agressif, l’Inter a de facto accepté de subir. Comme elle l’avait fait en 2020 – avec Antonio Conte aux manettes à l’époque – en finale de C3 face au Séville FC. Bilan : défaite 3 buts à 2. Coïncidence ou pas, à chaque fois qu’une équipe italienne a remporté une finale ces dernières années – l’Italie à l’Euro 2021, l’Atalanta en C3 – c’est a contrario en assumant un état d’esprit et un style plus protagoniste, plus aventureux, plus axé sur le déséquilibre offensif et la prise de risques. Le style plus réactif que proactif opté par Inzaghi en C1 avait pourtant su faire ses preuves lors des tours précédents, et il serait malhonnête de tout mettre sur le dos de sa mise en place et de son animation.…

Par Adrien Candau pour SOFOOT.com