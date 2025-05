Inter : l'âge des fiers

Pour se hisser en finale, l'Inter s'est appuyée sur Yann Sommer, Francesco Acerbi ou encore Henrikh Mkhitaryan, tous âgés de 36 et 37 ans. Des vieux briscards qui ont triomphé de la jeunesse étincelante barcelonaise et qui ont montré à la face du continent qu'il fallait encore compter sur eux.

Tout était prêt pour un match d’anthologie : le scénario de l’aller, un San Siro chauffé à blanc par plus de 75 000 âmes et enfin une opposition de style dans la plus pure tradition entre l’école milanaise et barcelonaise. Sous une pluie battante c’est finalement l’Inter emmenée par sa vieille garde qui a triomphé de la jeunesse catalane et retrouvera l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain au terme d’un match épique (4-3).

Plus de 30 ans et toutes leurs dents

Avec une équipe âgée en moyenne d’un peu plus de 29 ans, soit près de quatre ans de moins pour les Barcelonais (24,1 ans), l’expérience lombarde a triomphé sur la jeunesse catalane. De l’épopée de 2023, sept des onze titulaires en finale face à Manchester City étaient présents face au Barça et parmi eux trois trentenaires, dont les plus belles années semblaient être derrière eux : Francesco Acerbi, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan. Des allégations battues en brèche, notamment par les deux premiers, tous deux buteurs. Absents en 2023, mais tout aussi important : Yann Sommer, qui a écœuré les attaquants barcelonais, malgré ses 36 printemps, viennent compléter la panoplie des trentenaires de l’Inter.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com