Intempéries: vigilance orange crues dans 13 départements, épisode "durable"
information fournie par AFP 11/02/2026 à 06:32

Des champs inondés à Coursan dans l'Aude le 19 janvier 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Des tronçons de cours d'eau se trouvent mercredi en alerte orange aux crues dans 13 départements d'une large façade ouest, un phénomène "important, durable et généralisé" selon le gouvernement qui recommande une "vigilance accrue" face à l'enchaînement d'"épisodes pluvieux importants" sur la France.

En attendant l'arrivée mercredi soir sur le pays de la tempête Nils, des tronçons de fleuves ou rivières sont déjà concernés par cette vigilance orange, selon Météo-France, dans les départements suivants: Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Ariège et Haute-Garonne.

Le service Vigicrues met en garde contre un "risque de crue génératrice de débordements importants", alors que de fortes précipitations ont été observées ces derniers jours sur des sols déjà gorgés d'eau, et que de nouvelles perturbations s'annoncent.

"Des épisodes pluvieux importants se succèdent depuis plusieurs semaines en France. La Bretagne a été particulièrement touchée et continue de l'être. C'est maintenant une large moitié ouest du pays qui est concernée par ces pluies qui entraînent une élévation du niveau des rivières", a prévenu le ministère de la Transition écologique dans un communiqué mardi soir.

"A ce jour, une quarantaine de départements sont concernés par des crues en cours ou à venir dans les prochaines 24 heures", entre ceux en vigilance orange et ceux en vigilance jaune, a-t-il précisé.

- "Débordements importants" -

"L'épisode de crues est important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national", insiste le ministère, mettant en garde contre des "débordements importants" et une situation "fortement évolutive".

Alors que les précipitations vont se poursuivre "de manière continue" tout au long de la semaine, les autorités prévoient que d'autres cours d'eau et départements "pourront être concernés" à leur tour par les crues, "notamment dans un large quart sud-ouest du pays".

Météo-France a anticipé de son côté "des cumuls pouvant atteindre 60 à 70 mm en 24 heures sur les Pyrénées". "De façon plus générale, les cumuls prévus sont autour de 10 à 30 mm sur une grande partie du pays et 40 à 60 mm sur l'ouest du Massif central, les Pyrénées et le nord des Alpes", ajoute l'institut météorologique.

La tempête Nils, elle, devrait aborder le littoral atlantique mercredi soir, avec des rafales pouvant atteindre "jusqu'à 120 à 140 km/h sur le littoral aquitain et charentais, 100 à 110 km/h dans les terres du Sud-Ouest".

Une vigilance orange vent s'appliquera à partir de mercredi soir sur quatre départements de la façade ouest (Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes), outre les deux départements corses déjà concernés, avec des rafales à 140-160 km/h attendus sur le Cap Corse.

Une vigilance orange pluie-inondation concerne également mercredi le Cantal et le Puy-de-Dôme.

Météo France anticipe "une tempête non exceptionnelle en période hivernale, se produisant 3 à 4 fois par an", mais qui "nécessite une vigilance particulière en raison des vents forts". "Partout, les cumuls de pluie et les inondations sont à surveiller, ainsi que le risque d'avalanches en montagne", conclut l'organisme public.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

