 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Face à la dénatalité, un rapport prône une "révolution" de la politique familiale
information fournie par AFP 11/02/2026 à 08:22

Un rapport parlementaire propose de refondre la politique familiale afin d'aider les Français à réaliser leur désir d'enfant, à l'heure où la natalité reste en berne dans le pays ( AFP / Didier PALLAGES )

Un rapport parlementaire propose de refondre la politique familiale afin d'aider les Français à réaliser leur désir d'enfant, à l'heure où la natalité reste en berne dans le pays ( AFP / Didier PALLAGES )

Soutien financier, mesures pour concilier vie personnelle et professionnelle ainsi que pour mieux intégrer les familles dans l'espace public: un rapport parlementaire propose de refondre la politique familiale afin d'aider les Français à réaliser leur désir d'enfant, à l'heure où la natalité reste en berne dans le pays.

"J'appelle à une révolution de la politique familiale" pour "permettre aux Français de réaliser leur désir d'enfant", explique à l'AFP le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus. Il signe ce rapport publié mercredi, à l'issue d'une mission parlementaire sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité, observée en France depuis une quinzaine d'années.

En 2025, 644.000 bébés ont vu le jour, soit 2,3% de moins qu'en 2024 et surtout 24% de moins qu'en 2010, selon l'Insee. Il s'agit du plus faible nombre depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Deux ans après l'appel controversé d'Emmanuel Macron au "réarmement démographique", cette mission d'information constate que le désir d'enfant reste "élevé en France" mais que "sa réalisation est de plus en plus entravée par les obstacles économiques, professionnels et symboliques".

Une nouvelle politique familiale, "fondée sur les principes de liberté, d'universalité, de lisibilité et de stabilité", doit ainsi répondre à ce "désir d'enfant empêché", décrit le rapport, consulté par l'AFP. Celle-ci serait pilotée par un ministère dédié, rattaché au Premier ministre.

- 250 euros mensuels -

Mesure phare proposée: la création d'un "versement familial unique" de 250 euros par enfant et par mois, attribué sans conditions de ressources, dès le premier enfant, jusqu'à ses 20 ans. Cette prestation fusionnerait une dizaine d'aides existantes, pour un surcoût d'environ 5 à 10 milliards d'euros, selon le rapporteur.

Mesure phare proposée, la création d'un "versement familial unique" de 250 euros par enfant et par mois, attribué sans conditions de ressources, dès le premier enfant, jusqu'à ses 20 ans ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Mesure phare proposée, la création d'un "versement familial unique" de 250 euros par enfant et par mois, attribué sans conditions de ressources, dès le premier enfant, jusqu'à ses 20 ans ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

D'autres propositions visent à soutenir financièrement les familles (possibilité pour les entreprises de verser une prime de naissance défiscalisée, relever le plafond des avantages fiscaux des foyers avec enfants) ou à les aider à se loger (création d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un logement lors d'une naissance, permettre une meilleure rotation du logement social).

Des mesures veulent améliorer les conditions d'accueil d'un enfant et aider à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle: création d'un "congé parental unifié" rémunérés douze mois proportionnellement au salaire, ouverture du congé proche aidant aux grands-parents pour qu'ils puissent ponctuellement garder leurs petits-enfants ou encore accorder aux parents et grands-parents des autorisations d'absence pour participer aux moments clés de la scolarité (environ quatre demi-journées par an).

"Au-delà de l'Etat, la société entière doit s'adapter, les entreprises et la famille au sens large ont aussi un rôle à jouer", estime Jérémie Patrier-Leitus.

- Espaces enfants -

Son rapport recommande également de rendre obligatoire l'aménagement d'espaces adaptés aux enfants dans les trains, quelques semaines après le tollé suscité par la SNCF et sa nouvelle classe affaires Optimum "sans enfants", perçue comme une nouvelle démonstration de la tendance "no-kids".

rapport recommande également de rendre obligatoire l'aménagement d'espaces adaptés aux enfants dans les trains ( AFP / Alain JOCARD )

rapport recommande également de rendre obligatoire l'aménagement d'espaces adaptés aux enfants dans les trains ( AFP / Alain JOCARD )

"On ne peut pas d'un côté s'alarmer du fait qu'en France on ne fait plus d'enfants et de l'autre ne plus les tolérer", pointe la députée Liot Constance de Pélichy, qui a présidé la mission d'information et déposé une proposition de loi visant à interdire de tels espaces excluant les plus jeunes. Elle a également émis une série de recommandations complémentaires, parfois proches de celles du rapporteur.

Que deviendront les propositions du rapport ? Certaines "peuvent se mettre en place d'ici 2027", mais d'autres ont leur place "dans un projet présidentiel", estime le rapporteur Jérémie Patrier-Leitus, qui espère les voir portées par Edouard Philippe.

Face à la chute de la natalité, l'Union nationale des associations familiales (Unaf) a appelé en janvier le gouvernement à réinvestir dans la politique familiale.

Si le sujet préoccupe tout l'échiquier politique pour différentes raisons, il n'est pas certain que les partis s'en emparent. Cela reste "un terrain assez miné", estimait récemment auprès de l'AFP Didier Breton, professeur de démographie à l'université de Strasbourg.

La démographie reste un phénomène complexe, devant être pris en compte dans l'ensemble des politiques publiques, sur un temps relativement long.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 08:36

    Mais c'est une très bonne chose à tout point de vue d'arrêter de pondre des gosses, bon pour la planète, moins de bouche à nourrir, former, loger, par l'état providence. Il faut arrêter de prober les naissance à tout va!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm) ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Fin de non-recevoir de la FDA à un projet de vaccin antigrippal à base d'ARN messager
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:40 

    Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). Cette décision ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.02.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un ordinateur portable affichant le logo de Dassault Systèmes. (Crédit: / Adobe Stock)
    Première impression négative pour Dassault Systèmes
    information fournie par Zonebourse 11.02.2026 08:30 

    Dassault Systèmes a beau avoir amélioré sa marge opérationnelle au 4e trimestre, la publication reçoit un accueil initial glacial du marché. Le titre perd 14% en préouverture, plombé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions 2026 conservatrices. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank