Insolite : le quatrième enfant de Griezmann n’est pas né un 8 avril

À 68 jours près…

Dimanche, l’Atlético s’est pris une leçon à Pasadena face au PSG (0-4) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Mais Antoine Griezmann avait visiblement l’esprit ailleurs. Et pour cause : ce lundi, il a partagé avec sa femme Erika une bien meilleure nouvelle sur Instagram , celle de l’arrivée de son quatrième enfant, une petite fille prénommée Shai (avec un “i” et non un “y”, comme Gilgeous-Alexander, Grizou étant plus basket que rap français).…

EG pour SOFOOT.com