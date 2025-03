information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 17:23

Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur dans le Nord !

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la 4ème édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day » , avec 16 équipes masculines et 10 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Après l’Allier, le Morbihan puis la Touraine, cette édition se déroulera le week-end du 14-15 juin 2025 ( match de poules le samedi et phase finale le dimanche ) sur l’épais gazon du FC Maing dans le Nord (59233) avec le club de foot corpo des Hospitaliers de Valenciennes à la baguette. Une fois n’est pas coutume, pas de Rue du Stade cette année. Petit changement pour trouver, vous rentrerez « complexe sportif Léo Lagrange » dans le GPS.…

MM pour SOFOOT.com