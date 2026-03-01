Inquiétude sur la tenue de la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne au Qatar

On avait presque oublié l’affiche. Alors que le contexte géopolitique au Moyen Orient s’est clairement dégradé depuis samedi après les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran, puis les répliques iraniennes sur plusieurs pays de la région, l’incertitude autour de la tenue de la Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne le 27 mars prochain à Doha ne fait que s’accentuer .

La Fédération qatarienne a annoncé les reports des matchs « jusqu’à nouvel ordre »

Alors que la Fédération libanaise a annoncé le report des matchs prévus dans le pays ce week-end, puis la Confédération asiatique de football celui des matchs de Ligue des champions asiatique prévus dimanche et lundi au Moyen-Orient en raison de la situation en Iran, la Fédération qatarienne de football a également annoncé le report de tous ses matches « jusqu’à nouvel ordre » , dans un communiqué publié sur X.…

LB pour SOFOOT.com