 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Info So Foot : Kylian Mbappé présélectionné en équipe de France
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 10:13
Ajouter Boursorama à vos sources

Info So Foot : Kylian Mbappé présélectionné en équipe de France

Info So Foot : Kylian Mbappé présélectionné en équipe de France

La surprise du chef. Grâce à son début de saison réussi, cinq buts en autant de matchs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a été présélectionné en équipe de France par Zinédine Zidane . D’après les informations de So Foot, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a prévu d’être devant sa télévision à 18 heures vendredi prochain pour l’annonce de la première liste du nouveau sélectionneur de l’EDF.

Mbappé au niveau de Lepaul, Ganiou et Pagis

C’était dans les petits papiers et c’est désormais officiel : ZZ compte donc faire confiance à Kylian Mbappé Lottin pour son mandat à la tête de l’équipe de France. Le Parisien de 27 ans a la chance de rejoindre Estéban Lepaul, Ismaël Ganiou, et Pablo Pagis dans la liste des joueurs présélectionnés.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Slavia Prague est le cancre de la C1
    Le Slavia Prague est le cancre de la C1
    information fournie par So Foot 11.09.2026 09:37 

    Le bonnet d’âne pour le Slavia Prague. Sans victoire depuis 2007 en Ligue des champions, les Tchèques pensaient enfin gratter un succès précieux contre le RC Lens jeudi soir. C’était compter sans Florian Thauvin et Ruben Aguilar, buteurs dans le temps additionnel ... Lire la suite

  • Philippe Diallo se défend sur le cas des Girondins de Bordeaux
    Philippe Diallo se défend sur le cas des Girondins de Bordeaux
    information fournie par So Foot 11.09.2026 09:31 

    Se débarrasser de la patate chaude. Philippe Diallo était présent jeudi sur le plateau de Génération After sur RMC pour évoquer de nombreux sujets, dont l’épineux cas des Girondins de Bordeau x. Bobigny, Wasquehal et les autres Le président de la FFF s’est défendu ... Lire la suite

  • Florian Thauvin peut-il aussi marquer de la fesse ?
    Florian Thauvin peut-il aussi marquer de la fesse ?
    information fournie par So Foot 11.09.2026 09:21 

    De la gauche ou de la droite ? Quelques minutes après la victoire sur le gong du RC Lens contre le Slavia Prague, Florian Thauvin a déclaré au micro de Canal + que « quand on se donne à fond jusqu’au bout, on marque du pied, de la tête, de la fesse ». Avant de ... Lire la suite

  • La totale euphorie de Ruben Aguilar après la victoire de Lens
    La totale euphorie de Ruben Aguilar après la victoire de Lens
    information fournie par So Foot 11.09.2026 09:03 

    Lui-même ne l’avait pas vu venir. Le but de Ruben Aguilar face au Slavia Prague restera longtemps dans les mémoires des supporters lensois. Malmenés par une valeureuse équipe du Slavia Prague en terres tchèques, les hommes de Dino Toppmöller se sont montrés renversants ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank