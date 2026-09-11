Info So Foot : Kylian Mbappé présélectionné en équipe de France

La surprise du chef. Grâce à son début de saison réussi, cinq buts en autant de matchs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a été présélectionné en équipe de France par Zinédine Zidane . D’après les informations de So Foot, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a prévu d’être devant sa télévision à 18 heures vendredi prochain pour l’annonce de la première liste du nouveau sélectionneur de l’EDF.

Mbappé au niveau de Lepaul, Ganiou et Pagis

C’était dans les petits papiers et c’est désormais officiel : ZZ compte donc faire confiance à Kylian Mbappé Lottin pour son mandat à la tête de l’équipe de France. Le Parisien de 27 ans a la chance de rejoindre Estéban Lepaul, Ismaël Ganiou, et Pablo Pagis dans la liste des joueurs présélectionnés.…

MBC pour SOFOOT.com