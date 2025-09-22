 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Info So Foot : il fait beau à Marseille
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 11:01

Info So Foot : il fait beau à Marseille

Info So Foot : il fait beau à Marseille

Évelyne Dhéliat pour vous servir.

Reporté ce lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or, en raison des orages violents qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le match OM-PSG se jouera dans de bonnes conditions météorologiques. D’après nos envoyés spéciaux, le beau temps a fait son retour. Et selon les bulletins de Météo France publiés, il fera aux alentours de 20 degrés à l’heure du coup d’envoi , sans pluie, sans orage, mais avec un vent calme de 15km/h.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À quelle heure Hakimi doit-il quitter Marseille pour recevoir le Ballon d'or ?
    À quelle heure Hakimi doit-il quitter Marseille pour recevoir le Ballon d'or ?
    information fournie par So Foot 22.09.2025 11:27 

    Avec Samy Naceri au volant, tout est possible. Le report du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à lundi soir pose un sacré casse-tête logistique aux Parisiens, qui avaient préparé leurs plus beaux costumes pour la cérémonie du Ballon d’or ... Lire la suite

  • Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal
    Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal
    information fournie par So Foot 22.09.2025 11:23 

    Vrai sait reconnaître vrai. Après la victoire de Strasbourg face au Paris FC (2-3), ce dimanche, Emmanuel Emegha auteur d’une passe dé et d’un but, a tenu à vanter les mérites de l’un de ses adversaires : Ilan Kebbal . À l’issue du match, le capitaine alsacien ... Lire la suite

  • Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola
    Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola
    information fournie par So Foot 22.09.2025 09:55 

    Superbus. Manchester City a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas sous Pep Guardiola en garant le bus à l’Emirates. Une stratégie contre-nature pour le technicien catalan , qui a failli payer, mais Arsenal a égalisé dans le temps additionnel (1-1). Avec ... Lire la suite

  • Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »
    Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »
    information fournie par So Foot 22.09.2025 09:23 

    Tout juste arrivé, déjà adopté. Avec quatre buts sur ses six premières titularisations , Hugo Ekitike a déjà mis Liverpool dans sa poche. Encore décisif à Anfield samedi dans le derby de la Mersey, le néo-international français se montre remarquablement imperméable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank