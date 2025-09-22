Info So Foot : il fait beau à Marseille

Évelyne Dhéliat pour vous servir.

Reporté ce lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or, en raison des orages violents qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le match OM-PSG se jouera dans de bonnes conditions météorologiques. D’après nos envoyés spéciaux, le beau temps a fait son retour. Et selon les bulletins de Météo France publiés, il fera aux alentours de 20 degrés à l’heure du coup d’envoi , sans pluie, sans orage, mais avec un vent calme de 15km/h.…

MBC pour SOFOOT.com