Inflation : les ventes de fournitures scolaires reculent avant la rentrée

Un « recul sensible ». C'est le constat que font les fabricants AIPB et le panéliste GFK à la veille de la rentrée scolaire. Les ventes de fournitures scolaires sont en baisse, en raison de l'inflation, mais également d'une tendance plus ancienne à la réutilisation des produits achetés les années précédentes.

Le panéliste GFK a mesuré « un recul sensible des ventes lors de la rentrée des classes », avec un chiffre d'affaires de 357 millions d'euros entre le 26 juin et le dimanche 27 août, correspondant à une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente, a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

Sachant que, dans l'intervalle, le prix moyen d'un article a augmenté de 8,7 %, de 2,90 euros à 3,16 euros, la baisse des ventes est encore plus marquée en nombre d'articles vendus : 113 millions d'unités vendues, soit un recul de 12,8 %.

« Pression inédite sur le budget »

La présidente de l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB), Nadège Helary, a néanmoins nuancé le constat en rappelant que la rentrée se tiendra le 4 septembre et que les semaines non encore mesurées par GFK vont être « déterminantes ».

« On est quand même positif quant aux résultats qu'on aura dans les quinze prochains jours, les clients vont en magasins et continuent d'acheter des produits de marque », a encore estimé Nadège Helary, également directrice générale de Staedtler France.

