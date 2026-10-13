Infantino et la FIFA auraient oublié de déclarer une grosse somme

Gianni a certainement des problèmes avec les additions. Selon une enquête du Times publiée ce lundi, la FIFA n’aurait pas déclaré l’intégralité des revenus touchés par son président en 2024 . L’Italo-Suisse aurait notamment encaissé 1,5 million d’euros supplémentaires grâce à FWC2026 US Inc., la société chargée d’organiser le Mondial. Une somme qui, vous l’imaginez bien, n’apparaît pas dans le rapport annuel de l’instance , alors que celle-ci affirme que la rémunération de son patron doit être rendue publique.

Une villa qui coûte cher

Cette rémunération s’ajouterait donc aux 4,6 millions d’euros de salaire déjà annoncés par la FIFA pour 2024. Et ce n’est pas tout. Selon le quotidien britannique, des versements similaires, voire supérieurs, auraient également été effectués en 2025 et 2026. De quoi faire grimper l’addition bien comme il faut.…

AC pour SOFOOT.com