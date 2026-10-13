 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flamengo bat un triste record
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 09:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Flamengo bat un triste record

Flamengo bat un triste record

Allô, maman, Flamengo. Leader du championnat brésilien, Flamengo vit pourtant une année 2026 galère vis-à-vis des blessures . Contre Fluminense dimanche, le club de Rio de Janeiro a perdu Danilo, le neuvième joueur à avoir subi une fracture pendant un match cette année . « Un record négatif » , titre Flamengo sur ses réseaux sociaux.

« Une fracture par mois »

Pour dénoncer cette situation, les Mengão ont publié une diatribe contre l’arbitrage : « Dans le cas de Danilo, ce qui frappe est l’absence d’interruption du jeu au moment de la collision, alors qu’il s’agit d’une recommandation explicite pour ce type d’action.Toujours lors du match contre Fluminense, Jorge Carrascal a reçu un coup de coude de Guilherme Arana et a quitté le terrain avec une contusion au visage. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge
    « Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge
    information fournie par So Foot 13.10.2026 10:11 

    Les ascenseurs émotionnels. Ce samedi, face à Villarreal (1-0), Vinicius Junior pensait avoir définitivement planté l’épée du Real dans le dos de leur adversaire avant de voir son but annulé et… de recevoir un carton rouge direct. En cause, un tirage de cheveux ... Lire la suite

  • La communication de Kylian Mbappé ne plaît pas à Jean-Pierre Papin
    La communication de Kylian Mbappé ne plaît pas à Jean-Pierre Papin
    information fournie par So Foot 13.10.2026 09:18 

    Ciseaux retourné contre Mbappé. Jean-Pierre Papin était l’invité du LiveClub Ligue 1 sur France Télévisions. L’ancien attaquant de l’AC Milan a évoqué l’actualité du Ballon d’or, un trophée qu’il avait ramené à la maison en 1991. Papin y a notamment critiqué la ... Lire la suite

  • Infantino et la FIFA auraient oublié de déclarer une grosse somme
    Infantino et la FIFA auraient oublié de déclarer une grosse somme
    information fournie par So Foot 13.10.2026 09:06 

    Gianni a certainement des problèmes avec les additions. Selon une enquête du Times publiée ce lundi, la FIFA n’aurait pas déclaré l’intégralité des revenus touchés par son président en 2024 . L’Italo-Suisse aurait notamment encaissé 1,5 million d’euros supplémentaires ... Lire la suite

  • Ligue des champions : avec Lille, Olivier Giroud retrouve Arsenal
    Ligue des champions : avec Lille, Olivier Giroud retrouve Arsenal
    information fournie par France 24 13.10.2026 08:07 

    Lille se déplace à Arsenal pour la deuxième journée de Ligue des champions. Olivier Giroud va retrouver son ancien club, chez qui il a passé cinq saisons et demie.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank