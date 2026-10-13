Flamengo bat un triste record

Allô, maman, Flamengo. Leader du championnat brésilien, Flamengo vit pourtant une année 2026 galère vis-à-vis des blessures . Contre Fluminense dimanche, le club de Rio de Janeiro a perdu Danilo, le neuvième joueur à avoir subi une fracture pendant un match cette année . « Un record négatif » , titre Flamengo sur ses réseaux sociaux.

« Une fracture par mois »

Pour dénoncer cette situation, les Mengão ont publié une diatribe contre l’arbitrage : « Dans le cas de Danilo, ce qui frappe est l’absence d’interruption du jeu au moment de la collision, alors qu’il s’agit d’une recommandation explicite pour ce type d’action.Toujours lors du match contre Fluminense, Jorge Carrascal a reçu un coup de coude de Guilherme Arana et a quitté le terrain avec une contusion au visage. » …

MBC pour SOFOOT.com