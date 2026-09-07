Indonésie-Sept aéroports toujours fermés en raison d'une éruption volcanique

Sept aéroports indonésiens, dont deux desservant Jakarta, sont restés fermés lundi en raison de cendres rejetées par le volcan Anak Krakatau, plus de 270.000 voyageurs ayant de ce fait été affectés par des annulations et des retards de vols, a déclaré le ministre des Transports.

Les cendres provenant de l'Anak Krakatau, situé à mi-chemin entre les îles de Java et de Sumatra, ont recouvert Jakarta et plusieurs zones environnantes depuis son éruption vendredi soir, entraînant la fermeture des aéroports pour des raisons de sécurité.

Le ministère des Transports a précisé que plus de 2.300 vols avaient été retardés, déroutés ou annulés.

L'aéroport principal de Jakarta restera fermé jusqu'à 18h00 heure locale (11h00 GMT), a précisé le ministère, tout comme six autres aéroports. Un autre aéroport, situé dans le sud de Sumatra, a été rouvert.

"Nous ne pouvons pas déterminer quand cette situation prendra fin en raison de l'évolution rapide des conditions météorologiques", déclare le ministre des Transports, Dudy Purwagandhi, cité dans un communiqué.

Le président Prabowo Subianto a présidé lundi une réunion virtuelle avec les autorités au sujet de l'éruption, affirmant que le budget consacré à la prévention des catastrophes devait être considérablement augmenté.

"C'est notre destin, celui d'un pays situé dans la ceinture de feu. À l'avenir, nous prendrons des mesures préventives", a-t-il ajouté, faisant également référence à d'autres catastrophes qui ont récemment affecté le pays, dont le séisme de magnitude 7,7 qui a fait plus de 130 morts sur l'île de Florès, dans le sud-est de l'Indonésie, le mois dernier.

L'Anak Krakatau est l'un des quelque 130 volcans actifs d'Indonésie, pays qui s'étend le long de la "ceinture de feu du Pacifique", une zone à forte activité sismique où la rencontre de différentes plaques tectoniques provoque un grand nombre de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques.

L'Anak Krakatau, ce qui signifie "enfant du Krakatau", a commencé à émerger il y a un siècle à l'emplacement autrefois occupé par le Krakatau, alors connu sous le nom de Krakatoa.

L'ancien volcan s'est détruit lui-même lors d'éruptions massives en 1883, qui ont fait plus de 36.000 victimes après avoir déclenché une série de tsunamis.

Un tsunami survenu à la suite d'une éruption de l'Anak Krakatau en 2018 a fait plus de 400 victimes.

(Ajeng Dinar Ulfiana, Stanley Widianto, Stefanno Sulaiman, Version française Benoit Van Overstraeten)