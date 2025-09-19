Indice UEFA : La France tranquille, la Belgique talonne le Portugal
Le retour du feuilleton préféré du vendredi.
La Coupe d’Europe est de retour et, avec elle, le point sur l’indice UEFA. Malgré ses deux défaites de la semaine avec l’OM et l’AS Monaco, la France lance cette nouvelle saison avec une belle marge (68,248 points) sur ses poursuivants, les Pays-Bas (61,866) et le Portugal (57,866). …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
