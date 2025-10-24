Indice UEFA : la France manque l’occasion de se rapprocher de l’Allemagne
On a connu de meilleures semaines.
Après une semaine quasi parfaite avant la trêve internationale (cinq victoires, un nul et une défaite), les clubs français affichent cette semaine un bilan assez mitigé . Si le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais maintiennent leur cadence parfaite, les nuls de Strasbourg et Monaco et les défaites de l’Olympique de Marseille et du LOSC permettent tout de même aux Français de conforter la cinquième place au classement (+ 0,857), portant désormais leur total à 71,248 points. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
