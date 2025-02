Indice UEFA : la France a encore un peu de marge

Le vrai feuilleton préféré des Français (enfin, de certains).

Ce n’était pas la semaine rêvée pour le football français, en coulisses comme sur la scène européenne. La Ligue 1 a perdu deux représentants en Ligue des champions, avec Monaco et Brest , et ne peut plus compter que sur trois clubs (le PSG, Lille et l’OL) pour ramener des points à l’indice UEFA.…

CG pour SOFOOT.com