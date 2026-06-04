Inde : Modi a reçu la présidente par intérim du Venezuela, un fournisseur clé de pétrole

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (g), et le Premier ministre indien Narendra Modi (d) à la Hyderabad House, à New Delhi, le 4 juin 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a reçu jeudi la présidente du Venezuela par intérim Delcy Rodriguez, New Delhi cherchant à renforcer ses liens avec ce pays exportateur de pétrole.

L'Inde considère les vastes réserves pétrolières vénézuéliennes - égales à 17% du total mondial - comme une "opportunité", a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères à l'issue de cet entretien, précisant que le Venezuela est d'ores et déjà devenu un fournisseur important de pétrole brut.

Mme Rodriguez a pris la tête de son pays en janvier, après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis.

Sa visite intervient au moment où l'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, intensifie ses achats de brut vénézuélien afin de compenser les perturbations d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient.

"Nous avons eu des discussions approfondies sur le développement de notre coopération dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, des technologies, de l'agriculture, de la santé et des échanges entre nos peuples", a commenté M. Modi à l'issue de sa réunion avec Mme Rodriguez, dans un message publié sur X.

"Notre étroite coopération avec le Venezuela, un partenaire précieux en Amérique latine, revêt une immense importance pour le Sud global", a-t-il poursuivi.

S'exprimant après son arrivée mercredi, Mme Rodriguez avait quant à elle dit s'attendre à des discussions "très fructueuses".

"Compte tenu des évolutions de la situation au Moyen-Orient, le gouvernement indien recherche activement de nouvelles sources de pétrole brut et d'énergie afin de garantir la sécurité énergétique du pays", a pour sa part expliqué aux journalistes Rudrendra Tandon, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères à New Delhi, à l'issue de la rencontre.

"Le Venezuela représente donc une opportunité et il fait partie intégrante de notre projet", a-t-il souligné, ajoutant que, "naturellement, les discussions d'aujourd'hui se sont concentrées sur la mise en place d'un partenariat énergétique".

La moitié des importations indiennes de pétrole transite habituellement par le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique est quasiment bloquée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'offensive commune des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février.

"En fait, dans nos achats au comptant, le Venezuela est déjà devenu le troisième fournisseur ce mois-ci", a affirmé M. Tandon.

L'envolée des prix du pétrole fait grimper la facture des importations de l'Inde, menaçant d'accélérer l'inflation et de mener son déficit courant à son plus haut niveau depuis 14 ans, tout en exerçant une pression sur la roupie, la monnaie nationale, déjà en difficulté.