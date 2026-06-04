Y a‑t‑il vraiment de l’or à Fort Knox ?

(Crédits: Pixabay - PublicDomainPictures)

Peu après sa réélection, en mars 2025, Donald Trump déclarait qu'il allait inspecter Fort Knox, dans le Kentucky, pour « vérifier si l'or s'y trouvait bien ». Outre son aspect surprenant – le président des États-Unis a certainement d'autres moyens de s'en assurer –, cette annonce donne une consistance officielle au mythe de « l'or disparu », qui puise son origine dans la Grande Dépression des années 1930. Cette fable est aujourd'hui une conséquence de la crise de confiance des Américains envers leurs gouvernants et du développement de théories du complot qui réapparaissent à intervalles réguliers.

Le 5 avril 1933, Franklin D. Roosevelt nationalisait l'or et interdisait aux Américains d'en détenir. Cette décision de « criminaliser l'or », qui s'inscrivait dans les débats monétaires du XIXᵉ siècle entre démocrates, hostiles à l'or, et républicains, qui y étaient favorables, a clivé les États-Unis.

Affiche du décret exécutif 6102 imposé par Roosevelt en 1933. Wikimédia

Pour stocker l'or, l'administration fédérale démocrate fit construire le dépôt fédéral (US Bullion Depository) entre 1935 et 1936. Situé au milieu du camp militaire de Fort Knox dans le Kentucky, il fut conçu pour résister à toutes les menaces concevables de l'époque. L'or y était conservé dans une salle forte semi-enterrée.

Menaces sur l'or

La Seconde Guerre mondiale et le système de Bretton Woods – qui a consacré le dollar « as good as gold » (« aussi bon que l'or ») – ont marqué l'apogée de Fort Knox. Le stock d'or américain culmine en 1949 avec 21 708 tonnes, soit près des trois quarts des réserves des banques centrales.

US Gold Bullion Depositiory - Fort Knox (Crédits: Wikimedia Commons - Work permit)

Mais la guerre froide fit peser une double menace sur l'or des États-Unis. D'une part, les missiles thermonucléaires soviétiques étaient susceptibles d'annihiler totalement Fort Knox. D'autre part, les déficits cumulés de la balance des paiements érodaient lentement les réserves en or américaines. En quinze ans, elles furent quasiment divisées par deux, ce qui vint alimenter les théories du complot.

En 1965, par crainte d'un décrochage du dollar par rapport à l'or et par volonté d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, le général de Gaulle décida de convertir en or les réserves en dollar et de les rapatrier en France. L'opinion publique américaine s'en émut et le président français fut comparé au milliardaire fictionnel « Goldfinger » (qui donna son nom au troisième épisode des aventures de James Bond au cinéma) qui voulait détruire les réserves de Fort Knox à l'aide d'une bombe atomique.

En 1970, les réserves fédérales passèrent au-dessous de 10 000 tonnes. Pour arrêter l'hémorragie, Richard Nixon décida de suspendre la convertibilité-or du dollar (15 août 1971).

Deux ans plus tard, Peter Beter (1921-1987), un ancien responsable de l'Eximbank (la banque d'import-export des États-Unis), publia Conspiracy against the Dollar: The Politics of the New Imperialism dans lequel il dénonçait un complot orchestré par les Rockefeller contre l'or et le dollar.

Au milieu de la crise du Watergate, Beter déclara que Fort Knox avait été vidé de son or par la spéculation internationale avec la complicité des autorités fédérales. Il demanda un audit indépendant en déclarant « accepter d'être jeté en prison pour incitation à la subversion s'il se trompait ». Les autorités se murèrent dans un silence perçu comme coupable, renforçant de ce fait les suspicions du Congrès et de l'opinion publique marqués par les mensonges de l'administration Nixon.

Après la démission de Richard Nixon en août 1974, Gerald Ford autorisa une visite très restreinte de Fort Knox. Cette visite à laquelle fut conviée la presse se déroula le 24 septembre 1974. L'une des 28 chambres fut ouverte par la directrice de la monnaie Mary T. Brooks, révélant des murs d'or. À l'entrée de la chambre se trouvait l'inscription :

« This compartment contains 36,236 gold bars 11,837,925.179 Fine Troy Oz. of gold valued at $42.2222 per fine Troy Oz. Total $499,823,244.58. »

(« Cette chambre contient 36 236 barres pour 11 837 925 179 onces troy d'or fin* [soit environ 370 tonnes] *valorisées à 42,2222 dollars l'once pour un total de 499 823 244,58 dollars. »)

Sur le moment, la tension retomba et l'opération fut considérée comme un succès de communication.

Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ?

Cependant quelques semaines plus tard, un journaliste du Financial Times critiqua vertement cette « opération de communication ratée » en soulignant que les réponses évasives des autorités et l'absence d'audit sérieux ne pouvaient qu'accroître la suspicion d'un « scandale de type Watergate ». L'article qu'il avait intitulé « L'or de Fort Knox, le complot s'épaissit » ayant été refusé par le journal, il le fit paraître dans un recueil d'autres articles « bannis ». Dans ce contexte, Edward Durell (1894–1988), un riche industriel retraité, s'empara du sujet et fit de l'audit de Fort Knox son combat. Les questions dont il inonda les responsables du Trésor et de la Federal Reserve restèrent pour la plupart sans réponse.

Après l'élection de Ronald Reagan en 1980, Durell publia ses recherches dans un court opuscule intitulé « M. le Président, où est notre or ? » pointant les nombreuses incohérences et contradictions des autorités.

Du milieu des années 1980 jusqu'à la crise financière de 2008, la question des réserves de Fort Knox tomba dans le désintérêt le plus complet, hormis pour quelques fanatiques.

Quelques traders spécialisés du marché de l'or, dans les années 1990, imputèrent la tendance baissière du marché à une manipulation des cours par les autorités. À leurs yeux, les opérations de prêt d'or réalisées par quelques banques centrales, les ventes à terme et les options d'achat sur ce marché de l'or faisaient partie d'un plan orchestré par les États-Unis.

Crise de 2008

La crise financière de 2008 non seulement renversa la tendance des cours en un mouvement de hausse mais surtout fit naître de nouveaux doutes sur l'état des réserves de Fort Knox, de celles des intermédiaires sur le marché des métaux précieux et d'autres banques centrales.

De nombreux spécialistes du marché critiquèrent l'absence totale de transparence des stocks d'or publics en soulignant la légèreté des procédures d'audits. En 2017, un article du Financial Times qui fustigeait l'opacité obstinée du gouvernement américain sur ce sujet concluait ironiquement :

« Si une grande partie de l'or extrait dans le monde doit se trouver à Fort Knox, personne n'en est vraiment sûr, car le gouvernement américain refuse l'accès aux auditeurs. Il se peut qu'il n'y ait rien de plus là-bas que des millions de briques peintes en doré, protégées par un système de sécurité sophistiqué. »

Vidéos complotistes

Dans les années 2020, la hausse continue du prix de l'or et le développement de la vente en ligne, conduisirent à brouiller les lignes entre les experts et les influenceurs. Les livres, films, blogs et vidéos sur YouTube sur l'or se sont multipliés, venant se surajouter aux « traditionnelles » demandes d'audit de la Fed des républicains et des libertariens.

Dans l'une de ces vidéos à tendance complotiste, on entend :

« Alors, si l'or est vraiment là, s'il est en sécurité et intact, pourquoi ne pas le montrer ? Pourquoi ne pas faire appel à un tiers de confiance pour le vérifier ? À moins que l'ouverture de ces portes ne risque de révéler quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions ! » (Traduction de l'auteur.)

La défiance culmine en 2025 après la réélection de Donald Trump en 2025 et avec les déclarations d'Elon Musk.

Pourquoi tant de mystères ?

Pourtant, il est évident que les réserves d'or Fort Knox sont intactes et correspondent bien aux statistiques officielles. Même si l'attitude des autorités américaines est désarmante de maladresse, les procédures internes aussi imparfaites et opaques soient-elles, fonctionnent.

Si véritablement de l'or manquait, il est inenvisageable qu'aucun lanceur d'alerte interne ou opposant politique n'ait fait fuiter en cinquante ans des documents incriminants.

En outre, l'attitude de Donald Trump est pour le moins paradoxale. En effet, pendant son premier mandat, son secrétaire d'État au Trésor, Steven Mnuchin, accompagné de son épouse, fit une inspection des réserves d'or américaines. Le secrétaire d'État déclara à l'issue de la visite que tout était en ordre. S'il y avait eu des malversations, quel intérêt aurait-il eu à couvrir des malversations commises par son prédécesseur démocrate ?

L'explication est probablement ailleurs. À la suite de la visite controversée de Mnuchin, une association de contribuables demanda, au titre du Freedom of Information Act (FOIA), communication des documents produits par l'administration au cours de cette visite. Certains éléments censurés laissent à penser qu'il existe bien un mystère non pas sur la quantité mais sur le lieu de stockage de l'or.

Selon toute vraisemblance, les réserves ont été déplacées au cours des années 1950 au plus fort de la guerre froide, dans une chambre secrète située à plus de 500 mètres de profondeur pour être à l'abri d'une attaque thermonucléaire soviétique.

Aujourd'hui, Donald Trump est confronté à un dilemme : soit il passe à un autre sujet plus mobilisateur pour l'opinion publique, soit il accepte de révéler le secret en montrant effectivement le lieu de stockage exact. Cette information n'a plus valeur stratégique, car le KGB a dû bien finir par la découvrir depuis les années 1950 et surtout, depuis 1974, l'or n'est plus le fondement du dollar et du système monétaire international. Dans ce cas, Donald Trump peut autoriser un audit indépendant. Cependant, il n'est pas sûr qu'une telle décision tue le mythe, car comme le dit Maxwell Scott (interprété par Carlton Young) dans L'homme qui tua Liberty Valance (John Ford, 1962) :

« This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. »

(« On est dans l'Ouest, ici, monsieur. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. »)

Auteur: Arnaud Manas - Chercheur rattaché, Université Paris Nanterre

Cet article est issu du site The Conversation