Inde: la filiale aéroportuaire d'Adani va lever un milliard de dollars en ouvrant son capital

( AFP / SHAMMI MEHRA )

Le conglomérat indien Adani Group a annoncé mercredi que sa filiale aéroportuaire s'apprête à lever environ un milliard de dollars en cédant une participation minoritaire à un groupe d'investisseurs comprenant les fonds américain BlackRock et singapourien Temasek.

Cette opération permettra aux investisseurs d'acquérir une participation de 5,54% dans Adani Airport Holdings (AAHL), l'un des principaux exploitants privés d'aéroports en Inde, et valorise l'entreprise à environ 18 milliards de dollars (15,50 milliards d'euros) avant l'entrée des nouveaux capitaux, selon un communiqué.

L'accord "représente l'un des plus importants investissements primaires en fonds propres réalisés par des institutions financières dans le secteur des infrastructures aéroportuaires en Inde", précise le communiqué.

Les investisseurs entreront au capital d'Adani Airport via la souscription de nouvelles actions en trois étapes, la dernière tranche étant prévue pour juillet 2027.

Les fonds levés sont destinés au développement et à la modernisation des infrastructures aéroportuaires, ainsi qu'au développement d’autres activités comme l’assistance au sol.

"Nous continuerons à renforcer les capacités au sein d’AAHL afin d’en faire la plus grande plateforme aéroportuaire au monde", a déclaré Arun Bansal, directeur général d’Adani Airport, dans un communiqué.

"Cette ambition est portée par les opportunités de croissance exponentielles à travers l’Inde, par le pouvoir d’achat croissant des Indiens et par la dynamique de nos projets de développement en zones urbaines, qui agissent comme de puissants catalyseurs économiques", affirme-t-il.

Cette levée de fonds intervient à un moment où le secteur aérien indien est dans la tourmente, les deux principales compagnies du pays, Air India et IndiGo étant notamment confrontées à de sérieuses entorses aux procédures de sécurité.

Selon les prévisions, les compagnies aériennes indiennes devraient transporter 425 millions de passagers supplémentaires d'ici à 2044, soit plus du double du trafic de l'an dernier.

Des experts craignent cependant que le secteur ait du mal à faire face à un tel essor.

L'investissement annoncé mercredi intervient presque un mois après que la justice américaine a décidé de classer sans suite une plainte visant le magnat Gautam Adan, après la décision du gouvernement américain de retirer les accusations de fraude et corruption qui pesaient sur lui.

Il apparaît comme un signe du regain de confiance des investisseurs internationaux envers le conglomérat indien, après plusieurs années marquées par des incertitudes réglementaires.