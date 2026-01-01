 Aller au contenu principal
Incendie de Crans-Montana: Neuf Français blessés, huit autres non-localisés - Quai d'Orsay
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 22:14

Neuf ressortissants français ont été blessés dans l'incendie survenu lors d'une soirée du Nouvel an dans un bar bondé de la station de ski suisse de Crans-Montana, a déclaré jeudi le ministère français des Affaires étrangères, tandis que huit autres ressortissants n'ont toujours pas été localisés.

Le Quai d'Orsay a dit ne pas pouvoir exclure que des Français figurent parmi les victimes de l'incendie, qui a fait une quarantaine de morts et 115 blessés selon un bilan communiqué dans l'après-midi par les autorités suisses.

Par ailleurs, trois personnes blessées dans l'incendie ont été transférées vers des hôpitaux français - à Lyon et à Paris -, a fait savoir le ministère, ajoutant que des transferts supplémentaires de blessés étaient en cours.

(Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian)

