Importations d’énergie dans l’Union européenne : la Norvège a remplacé la Russie

Selon une étude d'Eurostat, les importations d'énergie dans l'Union européenne ont diminué de 11,3 % en volume au deuxième trimestre de 2023 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Celles de pétrole en provenance de la Russie sont passées d'une moyenne mensuelle de 8,7 millions de tonnes au deuxième trimestre 2022 à 1,6 million de tonnes au deuxième trimestre de cette année, soit une baisse de 82 %. Au cours de la même période, les importations de gaz naturel en provenance de la Russie ont été divisées par deux, passant de 5,1 à 2,5 millions de tonnes.

En valeur, la Russie était encore au deuxième trimestre 2022 le premier fournisseur de l'Union européenne en produits pétroliers, avec une part de 15,9 % des importations totales. Un an plus tard, à la suite des sanctions prises contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, elle ne se situait plus qu'au 12e rang, avec une part réduite à 2,7 %. Dans le même temps, la part de la Norvège a augmenté de 3,5 % pour atteindre 13,7 %, devenant ainsi le premier fournisseur de l'UE. Elle devance les États-Unis (13,6 %), le Kazakhstan (10,2 %), l'Arabie saoudite (9 %) et la Libye (8,1 %).

Et pour le gaz ?

Pour les importations dans l'UE de gaz naturel à l'état gazeux, la part en valeur de la Russie a reculé en un an de 28,3 % à 13,8 %, tandis que celle de l'Algérie a augmenté de 9,3 % et celle de la Norvège de 6,2 %. Cette dernière est aujourd'hui de

