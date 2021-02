Immobilier : où investir en 2021 ?

Angers, une ville à 1h30 de Paris et où il fait bon vivre. (© Adobestock)

Pour gagner avec l'immobilier, il faut comprendre comment fonctionne le marché. Espaces plus grands, extérieurs, télétravail... Repères postconfinement pour investir au juste prix. Découvrez notre sélection de 12 villes à privilégier en 2021.

En 2020, les deux périodes de confinement-déconfinement ont fait naître de nouvelles envies immobilières.

Plusieurs profils d'acheteurs apparaissent désormais : ceux qui souhaitent rester en ville avec un extérieur, ceux qui veulent demeurer à proximité des métropoles mais cherchent un logement avec jardin et une pièce pour télétravailler, et il y a ceux qui «partent en province» pour le calme, et encore plus d'espace à vivre.

Autant de nouveaux critères d'achat et de profils d'acquéreurs qui vont peser sur les marchés locaux.

Le besoin d'extérieur s'affirme dans les grandes villes

C'est une des grandes tendances qui est apparue à la suite du confinement, avoir un petit coin de balcon ou de terrasse. Les parisiens particulièrement privés d'extérieur ont été nombreux à en manifester l'envie.

«Dès le mois de mai, nous avons eu une activité très soutenue avec deux fois plus de visites qu'habituellement», constate Benoit-Henri Vitu de l'agence Terrasses et Jardins. Une envie telle qu'ils peuvent pour cela renoncer à une chambre ou une place de parking. Reste que ces biens avec extérieur ne sont pas légion dans les grandes villes.

À Paris, il faut prospecter dans certains arrondissements plus fournis que d'autres, comme les XIIe, XVe, XVIe, XIXe et XXe où les constructions d'après-guerre sont plus nombreuses et