Immobilier : où investir avec moins de 100.000 euros ?

Acheter un studio dans une ville moyenne ou opter pour un démembrement de propriété peuvent permettre d'investir dans l'immobilier pour moins de 100.000 euros. (© Phovoir)

Avec la hausse des prix de l'immobilier, acheter un bien pour un investissement locatif nécessite un budget de plus en plus conséquent. Mais il est encore possible de trouver des logements attrayants pour moins de 100.000 euros. Suivez le guide.

Avec 100.000 euros, investir dans un appartement que vous louerez est réalisable. Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes, Nice sont hors budget ou alors pour des microsurfaces de 15 m2 ou moins. Heureusement, bien d'autres villes offrent des opportunités plus abordables.

En fonction du prix et des loyers pratiqués, la rentabilité varie de 3 à 7%. Avec un budget de 50.000 euros, vous pouvez investir dans un studio de 20 m2 à Grenoble, Amiens, Brest, Le Havre, Villeurbanne, Tours, Metz, Nancy, Reims ou Lorient, par exemple.

Avec un budget de 60.000 à 100.000 euros, vous pouvez vous y offrir un grand studio ou un deux-pièces. Toutes ces agglomérations ont des pôles étudiants (facultés, écoles supérieures...) et/ ou hospitalier, d'activités, d'affaires ou de recherche, qui fourmillent de locataires potentiels. Quant au choix entre le neuf et l'ancien, c'est affaire de goût et de budget.

Dans une ville que vous connaissez

Dans le neuf, les prix sont plus élevés, mais vous avez moins de charges et de travaux que dans l'ancien. Faites vos calculs, sachant que les loyers sont pratiquement identiques.

Achetez de préférence dans une ville que vous connaissez, celle où vous avez grandi, où vous avez fait vos études ou une ville à proximité de votre lieu de résidence. Visiter le quartier et l'appartement est indispensable. Acheter le plus beau studio de