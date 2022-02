Immobilier : les stations de ski les plus résistantes au changement climatique

Courchevel est 23ème au classement 2022 de l’indice Savills Ski Resilience. (© Office du Tourisme de Courchevel)

Le conseil en immobilier haut de gamme Savills classe 61 stations de ski mondiales selon la qualité de leur enneigement. Un précieux outil d’aide à la décision pour ceux qui envisagent d’investir à la montagne. Une mine d’informations pour ceux qui y sont déjà propriétaires.

L’évolution des prix de l’immobilier de montagne dépend, entre autres, de la capacité de l’industrie du ski à faire face aux défis climatiques.

C’est pourquoi l’indice Savills Ski Resilience qui classe 61 stations mondiales selon la qualité et la fiabilité de leur enneigement (hauteur moyenne, température, altitude, durée de la saison) doit être consulté par tous les propriétaires d’un bien en altitude et surtout par tous ceux qui aspirent à le devenir.

Fondée au Royaume-Uni en 1855, Savills se développe en France sur le marché du conseil en immobilier haut de gamme.

Le classement 2022 de l’indice Savills Ski Resilience vient d’être publié

Sans surprise, Zermatt (Suisse) se hisse sur la plus haute marche du podium en raison de son activité de ski en haute altitude avec un sommet à 3.900 mètres, ce qui permet une saison à durée très longue.

Aspen (États-Unis) et Tignes (France) se hissent respectivement à la 2ème et 3ème place grâce à des températures moyennes basses et des chutes de neige élevées au cours de la saison 2019/2020.

Coté français, viennent ensuite Val Thorens (7ème), Val d’Isère (8ème), La Plagne (13ème), La Rosière (15ème), Chamonix (22ème), Courchevel (23ème), Avoriaz (25ème), Flaine (30ème), Méribel (33ème), La Clusaz (37ème), Megève (38ème) et Morzine (42ème).

L’absence des Arcs, de l’Alpe