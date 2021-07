Immobilier : les estimations gratuites en ligne sont-elles fiables ?

Faire estimer son bien sur Internet ? Le Revenu a testé quatre sites. (© Shutterstock)

Nous avons fait estimer le prix d'un 45 m2 à Paris (Xe) par quatre sites Internet et une agence qui s'est déplacée pour voir le bien. Les résultats sont surprenants : les prix varient de 270.000 euros à 544.087 euros, soit du simple au double ! Comment expliquer de tels écarts ? Que penser de ces sites qui estiment la valeur d'un logement à partir d'un formulaire rempli en ligne ?

Comme beaucoup de propriétaires, Marie et Hervé veulent quitter la capitale et céder leur deux pièces parisien. Premier réflexe avant de se lancer dans une recherche de maison en banlieue et de faire des estimations de crédit pour leur futur achat, ils veulent avoir une idée du prix de leur appartement.

Rien de plus facile sur Internet : tous les grands acteurs du marché proposent un service d'estimation via leur site. Marie et Hervé en ont testé quatre

Le résultat est étonnant. Selon les sites, pour un deux pièces de 45 mètres carrés dans le Xe, au 5ème sans ascenseur, avec un séjour, une chambre, une salle de bain, un balcon filant et une cave, la fourchette de prix varie de 270.000 euros à 544.087 euros ! Et l'estimation moyenne évolue entre 334.000 euros et 513.800 euros... Passons les estimations en revue.

Orpi.com : une estimation «raisonnable»

Orpi.com nous propose une estimation comprise entre 398.400 et 467.700 euros, avec un prix moyen de 433.100 euros, soit 9.524 euros le m2. D'une manière générale, sur ces sites on vous demande la surface, la date de construction, le nombre de chambres, le nombre d'étages de l'immeuble et l'étage de l'appartement.

Sur Orpi.com, on peut mentionner la présence d'une cave, parking, balcon ou jardin, le mode de chauffage, la présence d'une salle d'eau ou d'une salle de bains,