Immobilier : comment investir avec moins de 50.000 euros ?

Avec 50 .000 euros, investissez dans une place de parking. (© Stockadobe)

Vous souhaitez investir dans l'immobilier sans disposer de la surface financière suffisante pour acheter un logement ? L'acquisition d'un garage ou d'un parking pourrait alors vous intéresser avec à la clé un rendement tout à fait attrayant.

Qui dit budget contraint ne dit pas forcément petit rendement. Investir dans un parking pour le louer rapporte, selon les villes et les emplacements, entre 4,5 et 6,5%, pour un investissement de 9.000 à 35.000 euros, voire plus.

Évidemment, c'est à Paris que les prix sont les plus élevés. Comptez entre 20.000 euros (dans le XIIIe arrondissement) et 50.000 euros (dans le VIe), selon le site monsieurparking.com.

Toujours dans la capitale, le rendement ressort entre 4,8 et 5,9%, des chiffres biens supérieurs à ceux observés en louant un appartement. Investir dans une place de parking est profitable à condition de choisir un bien qui réponde à la demande locative. Le parking ne déroge pas à la règle immobilière des trois E : «Emplacement, emplacement, emplacement».

Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous choisirez un parking qui n'est pas concurrencé par des stationnements gratuits ou par de grands parkings bien situés, très accessibles et peu chers. Ensuite, votre place doit être assez large et bien agencée pour éviter les manœuvres, et le bâtiment doit si possible être doté d'un ascenseur et sécurisé.

Pensez à borne de recharge électrique

Pensez également aux places et parkings équipés d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Un box fermé peut être une alternative à une cave et servir de rangement. Ils se louent en moyenne 10%