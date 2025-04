Imbula entre dans l’arène de la Kings League

Les djeuns vont découvrir ce qu’était Giannelli époque Bielsa.

Giannelli Imbula rejoint le casting toujours plus fou de la Kings League France . Sans club depuis un an et son passage éclair à Istanbulspor, l’ancien milieu de l’OM et ex-international congolais va retrouver les terrains dans la team Foot2Rue , menée par le streameur AmineMaTue, avec Samir Nasri comme coach et Jérémy Ménez et Benoît Costil comme futurs partenaires. Du beau monde pour un football à sept sauce multiverse.…

CV pour SOFOOT.com