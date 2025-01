Imbroglio autour de Brice Samba : à qui la faute ?

En instance de départ depuis la fin de l'année, Brice Samba voit les négociations pour son transfert à Rennes s'éterniser. Pourtant, l'international français a clairement fait comprendre à ses dirigeants qu'il voulait mettre les voiles. Voici les quatre responsables de cet imbroglio.

→ L’appétit rennais

En quête d’un onze plus solide après un début de saison raté, le Stade rennais a lancé les grandes manœuvres lors de ce mercato hivernal. Après l’arrivée de Seko Fofana, le SRFC lorgnedésormais sur Brice Samba pour garder ses cages. Il faut dire qu’à 39 ans, Steve Mandanda n’est plus tout jeune, moins décisif, mais surtout n’a pas les faveurs du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, qui l’avait déjà poussé vers la sortie à Marseille en 2022. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur chilien s’est montré clair : « On souhaite des joueurs s’engageant pour 3-4 ans. C’est difficile d’en trouver en janvier. On est donc davantage sur la qualité que la quantité. Des joueurs sont intéressants mais difficiles à convaincre. Dans l’idéal, en tant qu’entraîneur, j’aimerais un joueur par ligne. » Réunir les deux figures majeures du RC Lens sauce 2022-2023, deuxième de la Ligue 1 avec un petit point seulement derrière le champion parisien, semble être un pari audacieux mais pas incohérent. Pour ça, il faudra réussir à convaincre les dirigeants lensois.

→ L’état de la trésorerie du RC Lens

« J’ai appris la volonté de Brice pendant les vacances , i l avait reçu une offre. À partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là n’est pas forcément une bonne chose dans le vestiaire. Au final, ce n’est pas si compliqué que ça. » Cette déclaration limpide est signée Will Still. Si le coach des Sang et Or fait face cette potentielle perte avec une telle philosophie, c’est aussi parce qu’il connaît la situation financière du RC Lens. Malgré la belle vente de Elye Wahi cet été (25 millions à Marseille), le club artésien a toujours besoin de liquidités, notamment suite au rétropédalage du fonds d’investissement américain Isos Capital. Si aucune mesure n’a été prise contre le RCL par la DNCG en décembre dernier, le club est toujours en difficulté financière. Par conséquent, un départ de son portier pour plus 15 millions d’euros serait une aubaine. Interrogé sur le mercato hivernal, où le club nordiste doit vendre pour réduire sa mas

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com