 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 14:22

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

Alors que la Ligue 1 ramène tous ses anciens à la maison, la Ligue 2 se veut ambitieuse dans une année où les recrues sont peu nombreuses. Entre Lilian Raillot, Jean Vercruysse ou Quentin Paris, le deuxième échelon français nous offre aussi son lot de petites pépites qui vont vous faire kiffer les mois de décembre à Bauer ou à Marcel-Picot.

Lisandru Olmeta

Peut-être pas aussi impétueux que son papa, Lisandru va avoir du pain sur la planche sur l’Île de Beauté. En concurrence avec l’éternel Johny Placide, 37 ans, le portier prêté par Lille va pouvoir s’aguerrir en Corse alors qu’il n’a toujours pas joué en professionnel chez les Dogues. Avec un nom qui sent bon le figatellu, un père qui a fait ses preuves dans la ville bastiaise, tout est réuni pour assister au mariage du siècle entre Olmeta fils et Bastia. Petite note pour les attaquants de Ligue 2 : ne l’embrouillez pas trop vite quand même, parce que Pascal ne sera jamais bien loin.

Jean Vercruysse, Le Mans

À tous les nostalgiques du siècle dernier, non, il ne s’agit pas du rejeton de Philippe. Aucun lien de parenté avec l’ancien Lensois et Marseillais n’est à recenser pour celui qui vient de quitter Boulogne-sur-Mer pour rejoindre le pays des rillettes, au Mans. Une arrivée chez des promus bien ambitieux, qui viennent d’attirer Baptiste Guillaume dans leurs filets et qui tenteront de se maintenir, cinq ans après leur relégation en National. Milieu central ou milieu offensif à l’aise aussi bien avec ses pieds que pour gonfler de belles lignes de stats (six buts et sept passes décisives en 32 rencontres de National), Vercruysse va découvrir la Ligue 2, samedi à Guingamp, à 25 piges. Pour bien débuter, un bon crachin breton devrait suffire. Cela ne le dépaysera pas du temps des Hauts-de-France au moins.…

Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix
    Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix
    information fournie par So Foot 08.08.2025 11:57 

    Visiblement, Ronaldo a déjà adopté Félix le chat. Le costume de flop à l’Atlético Madrid, à Chelsea, au FC Barcelone et à l’AC Milan (ça fait beaucoup là non) lui allait déjà tellement bien. Et pour ajouter un ultime détail à sa tenue, João Félix a décidé de s’exiler ... Lire la suite

  • Youpi, le Championship est de retour dès ce vendredi soir !
    Youpi, le Championship est de retour dès ce vendredi soir !
    information fournie par So Foot 08.08.2025 11:40 

    Ça mériterait bien un p’tit show d’Ed Sheeran. Jamais bien loin de la League Two et de la League One, la Championship reprend ses droits dès ce soir . Un alléchant Birmingham-Ipswich attend les mordus de foot anglais mais également les Français puisque le match ... Lire la suite

  • Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie
    Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie
    information fournie par So Foot 08.08.2025 11:31 

    Une belle descente aux enfers. Aucun club de foot n’est épargné par les problèmes financiers, pas même de l’autre côté du globe. Le Western United FC, champion d’Australie face au Melbourne City en 2022, s’est vu retirer sa licence à la suite d’une décision de ... Lire la suite

  • Arne Slot : « Darwin Núñez pourrait partir »
    Arne Slot : « Darwin Núñez pourrait partir »
    information fournie par So Foot 08.08.2025 11:13 

    Sacrée évolution pour Darwin. Dimanche, le champion d’Angleterre Liverpool foulera la pelouse de Wembley pour tenter de remporter son 17 e Community Shield contre Crystal Palace , vainqueur surprise de la FA Cup la saison dernière. Deux jours avant leur retour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank