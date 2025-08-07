Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

Alors que la Ligue 1 ramène tous ses anciens à la maison, la Ligue 2 se veut ambitieuse dans une année où les recrues sont peu nombreuses. Entre Lilian Raillot, Jean Vercruysse ou Quentin Paris, le deuxième échelon français nous offre aussi son lot de petites pépites qui vont vous faire kiffer les mois de décembre à Bauer ou à Marcel-Picot.

Lisandru Olmeta

Peut-être pas aussi impétueux que son papa, Lisandru va avoir du pain sur la planche sur l’Île de Beauté. En concurrence avec l’éternel Johny Placide, 37 ans, le portier prêté par Lille va pouvoir s’aguerrir en Corse alors qu’il n’a toujours pas joué en professionnel chez les Dogues. Avec un nom qui sent bon le figatellu, un père qui a fait ses preuves dans la ville bastiaise, tout est réuni pour assister au mariage du siècle entre Olmeta fils et Bastia. Petite note pour les attaquants de Ligue 2 : ne l’embrouillez pas trop vite quand même, parce que Pascal ne sera jamais bien loin.

Jean Vercruysse, Le Mans

À tous les nostalgiques du siècle dernier, non, il ne s’agit pas du rejeton de Philippe. Aucun lien de parenté avec l’ancien Lensois et Marseillais n’est à recenser pour celui qui vient de quitter Boulogne-sur-Mer pour rejoindre le pays des rillettes, au Mans. Une arrivée chez des promus bien ambitieux, qui viennent d’attirer Baptiste Guillaume dans leurs filets et qui tenteront de se maintenir, cinq ans après leur relégation en National. Milieu central ou milieu offensif à l’aise aussi bien avec ses pieds que pour gonfler de belles lignes de stats (six buts et sept passes décisives en 32 rencontres de National), Vercruysse va découvrir la Ligue 2, samedi à Guingamp, à 25 piges. Pour bien débuter, un bon crachin breton devrait suffire. Cela ne le dépaysera pas du temps des Hauts-de-France au moins.…

Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com