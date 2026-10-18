Illya Zabarnyi, le silence n’est pas une option

Depuis son arrivée au PSG, Illya Zabarnyi refuse de mettre l’invasion de l’Ukraine entre parenthèses, quitte à froisser son propre vestiaire ou Marine Le Pen. Dans un football où le silence protège encore mieux qu’une défense à cinq, l’Ukrainien rappelle que se taire constitue parfois déjà une prise de position.

Ce samedi soir à La Meinau, Illya Zabarnyi a signé l’une des performances les plus médiatisées du week-end. Si son caramel a permis au PSG de repartir du bon pied à moins d’un quart d’heure de la fin de la joute contre Strasbourg, c’est surtout sa sortie en zone mixte qui a fait parler. Amené à commenter la volonté de Marine Le Pen de cesser d’apporter des aides financières à l’Ukraine pour faire face aux invasions russes, le défenseur ukrainien a répondu sans langue de bois : « C’est un sujet politique. Emmanuel Macron aide beaucoup l’Ukraine. C’est très important pour nous. Nous sommes très fiers de notre pays et des bonnes relations actuelles. J’espère que quand un nouveau président sera élu, il continuera d’aider l’Ukraine, parce que nous défendons non seulement l’Ukraine mais aussi toute l’Europe. »

Embed t.co…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com