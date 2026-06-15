Iliman Ndiaye veut ramener la Coupe du monde en Afrique
Génération sans complexe. Dans un entretien à
France Football
publié ce lundi, l’international sénégalais Iliman Ndiaye,
vainqueur
finaliste de la dernière CAN, avoue que
« l’équipe de France ne [l’a] jamais fait rêver »
:
« Ce n’est pas mon histoire. En revanche, j’avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu »,
explique l’attaquant né à Rouen en l’an 2000 et qui a
« [re]vu mille fois »
le match Sénégal-France du Mondial 2002.
Bis repetita placent
Ce mardi soir, Ndiaye aura l’occasion de rejouer un duel devenu culte et qu’il attend forcément avec beaucoup d’impatience : « Beaucoup d’entre nous attendaient ce match, on voulait tous ce tirage. Mais, plus globalement, le Sénégal attend la Coupe du monde avec impatience car nous avons un objectif clair : devenir champions du monde . » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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