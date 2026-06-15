Face à l'Equateur, la Côte d'Ivoire a réalisé un exploit insoupçonnable

Les Eléphants sont de drôles d’oiseaux. Vainqueure sur le fil de l’Equateur dans la nuit de dimanche à ce lundi, la Côte d’Ivoire a de quoi être fière comme un paon avant d’affronter l’Allemagne ce week-end. Une expression pas tout à fait choisie au hasard puisque les joueurs d’Emerse Faé ont réalisé une première d’ordre… ornithologique depuis le début de cette Coupe du monde.

Against the odds

Comme l’a relevé un utilisateur du réseau social Reddit , tous les résultats des matchs (non-nuls) ont jusqu’à présent respecté une certaine logique puisque chaque pays vainqueur abritait plus d’espèces d’oiseaux que son adversaire . Ainsi, le match d’ouverture a vu les 1137 sortes de piafs mexicains triompher des 858 espèces présentes en Afrique du sud (2-0). De même, on aurait pu prédire la victoire de l’Australie (893 espèces) contre la Turquie (505).…

JD pour SOFOOT.com