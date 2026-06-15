Un arbitre du Mondial accusé d’avoir réalisé un geste d’extrême droite

Une polémique s’arrête là où commence la suivante. En marge de la rencontre entre l’Allemagne et Curaçao, un arbitre en charge de la vidéo a été accusé d’avoir fait un geste de la main associé à un mouvement suprémaciste blanc.

En formant un cercle avec son index et son pouce, l’Australien Shaun Evans a réalisé un geste récupéré ces dernières heures par des groupuscules d’extrême droite pour symboliser l’expression « White Power » . Un geste qualifié de symbole de haine par l’ONG Anti-Defamation League, qui lutte contre les discriminations.…

TC pour SOFOOT.com