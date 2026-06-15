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La stat affolante de Deschamps avec les Bleus
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 14:52

La stat affolante de Deschamps avec les Bleus

La stat affolante de Deschamps avec les Bleus

Le symbole de l’équipe de France, c’est bien lui. À l’aube de l’entrée en lice de la France face au Sénégal dans ce Mondial 2026, il est l’heure de ressortir les chiffres et les records. Entre Didier Deschamps et les Bleus , on le sait : c’est une (très, très) longue histoire d’amour. Ancien capitaine et désormais sélectionneur depuis 2012, DD est un monstre de longévité .

Et une statistique assez affolante illustre à merveille l’empreinte du champion du monde 98 : selon L’Équipe , la France a disputé 30 % des matchs de son histoire avec Deschamps en tant que joueur ou sélectionneur.

VM pour SOFOOT.com

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