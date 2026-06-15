Nouvelle-Zélande-Egypte, un match historique à plus d'un titre
Les Etats-Unis, pionniers dans tous les domaines. Dans tout pile une semaine, la Nouvelle-Zélande défiera l’Egypte dans le cadre de la deuxième journée du groupe G et ce match sera historique .
Oui, évidemment, parce que ce sera la première fois que les deux pays s’affronteront et in extenso , la première fois qu’un match de Coupe du monde opposera une nation membre de la confédération océanienne (OFC) à une de la confédération africaine (CAF) .…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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