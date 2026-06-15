Nouvelle-Zélande-Egypte, un match historique à plus d'un titre

Les Etats-Unis, pionniers dans tous les domaines. Dans tout pile une semaine, la Nouvelle-Zélande défiera l’Egypte dans le cadre de la deuxième journée du groupe G et ce match sera historique .

Oui, évidemment, parce que ce sera la première fois que les deux pays s’affronteront et in extenso , la première fois qu’un match de Coupe du monde opposera une nation membre de la confédération océanienne (OFC) à une de la confédération africaine (CAF) .…

JD pour SOFOOT.com