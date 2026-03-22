Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye passent un message à la CAF

Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye passent un message à la CAF

Le chemin est encore long. Alors que le jury d’appel de la CAF a finalement confirmé la victoire du Maroc sur tapis vert lors de la finale de la CAN cette semaine, les réactions des joueurs sénégalais se sont depuis multipliées . Face à Chelsea, ce sont Iliman Ndiaye et Idrissa – Gana – Gueye qui ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice.

🚨 Iliman Ndiaye and Idrissa Gueye are celebrating: "We have two Africa Cup of Nations titles, not just one." ✌️🇸🇳 pic.twitter.com/ycuHfU2CnX…

LB pour SOFOOT.com