Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye passent un message à la CAF
Le chemin est encore long. Alors que le jury d’appel de la CAF a finalement confirmé la victoire du Maroc sur tapis vert lors de la finale de la CAN cette semaine, les réactions des joueurs sénégalais se sont depuis multipliées . Face à Chelsea, ce sont Iliman Ndiaye et Idrissa – Gana – Gueye qui ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice.
🚨 Iliman Ndiaye and Idrissa Gueye are celebrating: "We have two Africa Cup of Nations titles, not just one." ✌️🇸🇳 pic.twitter.com/ycuHfU2CnX…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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