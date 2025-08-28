Ilan Kebbal convoqué avec l'Algérie
C’est à la fin de Kebbal qu’on paye les musiciens
Ce jeudi, Ilan Kebbal a été appelé par le sélectionneur de l’Algérie , Vladimir Petković, pour les deux matchs de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre le Botswana et la Guinée. Le milieu offensif du Paris FC est de retour avec les Fennecs, quatre ans après sa dernière convocation où il n’avait pas foulé la pelouse une seule minute.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
