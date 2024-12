Il y aura trois chocs de Ligue 1 en 16es de finale de Coupe de France

Alors que deux rencontres des 32 es doivent encore livrer leur verdict (Lens-PSG, ce dimanche soir, et Tours-Lorient, qui a été annulé et pourrait ne même pas être joué), le tirage des 16es de finale de Coupe de France a été effectué, et a offert trois chocs de Ligue 1 : Marseille-Lille, Reims-Monaco et Brest-Nantes.

🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance 🔮👇 Le tirage au sort complet des 16èmes de finale ! pic.twitter.com/l7SHQDYLPX…

JB pour SOFOOT.com