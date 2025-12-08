Il y aura plusieurs pauses pendant les matchs de Coupe du monde

L’été sera chaud.

La FIFA a annoncé, ce lundi, qu’il y aura au moins trois minutes de bonheur en plus à chaque mi-temps de la Coupe du monde 2026. En effet, pour faire face aux chaleurs qui devraient tomber sur de nombreux stades de la compétition, notamment au Mexique et aux États-Unis, l’instance mondiale a instauré deux pauses fraîcheurs par match. « L’arbitre interrompra le jeu 22 minutes après le début de chaque période pour permettre aux joueurs de s’hydrater » , a-t-elle indiqué, dans un communiqué.…

EL pour SOFOOT.com