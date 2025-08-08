Il y a trois ans, le nouveau gardien de Metz était « professeur remplaçant au Danemark »

Un petit rayon de soleil.

On appréciait déjà la personnalité d’Alexandre Oukidja, mais celle de son successeur Jonathan Fischer est également notable. Souriant avec un visage enfantin, le portier danois de 23 piges a ensoleillé la conférence de presse de Metz ce jeudi . Entre le trop-plein de baguettes et la ville de Metz qui lui plaît bien, notamment « l’héritage historique » , le gardien d’1,97m a dévoilé une petite anecdote sur lui. « Il y a deux ans, je n’étais qu’un footballeur à mi-temps. Il y a trois ans, j’étais professeur remplaçant au Danemark » , a avoué le Danois.…

RFP pour SOFOOT.com