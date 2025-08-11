« Il y a toujours une place pour l'exploit », assure Frank Haise avant le barrage retour face à Benfica
L’espoir fait vivre.
Battu 2 à 0 lors du match aller à l’Allianz Riviera, Nice est condamné à l’exploit ce mardi au stade de la Luz face à Benfica pour rallier la phase régulière de la Ligue des champions. Une réalité qu’a bien en tête Franck Haise au moment d’aborder ce barrage retour . En revanche, Pablo Rosario ne prendra pas part à la rencontre, l’international dominicain refusant de jouer par peur de se blesser.…
