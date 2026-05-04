Il y a eu de l’électricité entre les dirigeants de l’OM et Nantes

Il y a eu de l’électricité entre les dirigeants de l’OM et Nantes

Les Marseillais, épisode 120 : l’aventure nantaise. Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est montré ridicule sur le terrain (défaite 3-0 à Nantes) mais c’est bien en tribune présidentielle que se trouvaient les clowns . Le président par intérim de l’OM, Alban Juster, le directeur du football, Medhi Benatia, et le secrétaire général, Benjamin Arnaud, auraient voulu s’installer tranquillement sur ses sièges à la Beaujoire, mais l’agencement n’était pas ce qui était prévu, rapporte L’Équipe. Benatia n’aurait pas été à côté de ses copains et se serait retrouvé une rangée plus élevée…

Pas touche aux shoes

Les relations entre les délégations des deux clubs sont de plus en plus tendues pour plusieurs évènements. Tout d’abord, le président nantais Waldemar Kita n’avait pas apprécié le dérapage de Pablo Longoria à Auxerre en février 2025 (l’Espagnol avait alors crié que la Ligue 1 était un « championnat de merde ») et ne s’était pas privé de partager son avis .…

EA pour SOFOOT.com