Dribblé à l’entraînement, Neymar aurait giflé son coéquipier

Lui qui a passé sa vie à humilier sur le terrain… Neymar aurait mal pris un dribble de son coéquipier à l’entraînement du côté de Santos . Le fauteur de trouble serait Robinho Junior, oui le fils de, âgé de 18 ans. Lors d’une séance réservée aux joueurs absents pour le nul sur le terrain de Palmeiras (1-1), Robinho Jr. aurait dribblé le Ney et ce dernier, irrité et se sentant insulté, aurait alors giflé puis mis une balayette au fils de Robinho , rapporte un témoin pour Globo Esporte .

Respecte l’ancien !

Neymar, 34 ans, refuse de commenter l’affaire mais celle-ci créerait des « remous en coulisses à Santos » . L’entourage du dribbleur violenté se serait plaint auprès de la direction. Néanmoins, Neymar se serait entretenu avec le jeune joueur afin de mettre les choses au clair . « Des sources ont assuré que la situation entre les deux hommes, qui entretiennent une relation quasiment de ’parrain-filleul’, était apaisée », conclut le média brésilien.…

EA pour SOFOOT.com