 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 10:39

« Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg

« Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg

Liam Rosenior a officialisé son départ du Racing ce mardi matin devant les journalistes de Strasbourg, avant de s’envoler pour Chelsea, où il a fait un aller-retour entre dimanche et lundi. L’entraîneur anglais était arrivé en Alsace en juillet 2024. Il laisse Strasbourg à la première place de Ligue Conférence et à la septième de Ligue 1, où son équipe n’a pas gagné depuis le 9 novembre dernier. Trois moments marquent sa dernière prise de parole en tant qu’entraîneur du Racing.

1/ « Il y a des opportunités qui ne se refusent pas. »

« À partir du moment où j’ai eu l’opportunité et la chance de pouvoir démarrer les discussions, je l’ai prise, a commenté l’entraîneur de 41 ans. Après on a voyagé à Londres, pour régler pas mal de détails. On m’a aussi parlé du futur de Strasbourg. Pour moi, c’est très important que le club avance, qu’il continue à grandir. » Devant Marc Keller, il a ensuite disserté sur le club, sur l’importance d’être humbles, travailleurs et consciencieux en Alsace. « Je ne suis pas là pour parler de ma prochaine étape. Si j’avais pensé que je n’étais pas prêt à relever le challenge de Chelsea, je ne l’aurais pas accepté. » Liam Rosenior quitte Strasbourg après un dernier match nul à Nice. À propos d’une éventuelle déception des supporters strasbourgeois à l’idée de voir leur coach les délaisser pour aller à Chelsea, il a déclaré : « J’espère que les supporters ne seront pas déçus. La réalité du foot est qu’il y a des niveaux entre les clubs. La réalité de ça, c’est que Strasbourg n’est pas au niveau de Chelsea, champion du monde des clubs et une des meilleures équipes du monde. J’espère que les gens auront la fierté de m’avoir vu entraîner leur club. Il y a des opportunités qui ne se refusent pas. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?
    Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?
    information fournie par So Foot 06.01.2026 10:55 

    C’est la rentrée pour tout le monde. Touché au genou en fin d’année, Kylian Mbappé a remis les crampons ce lundi. Absent face au Real Betis ce dimanche à cause d’une entorse (ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer sans encombres), il devait rester sur le flanc ... Lire la suite

  • UEFA Conference League - RC Strasbourg - Breidablik
    Football-Rosenior annonce son départ de Strasbourg pour Chelsea
    information fournie par Reuters 06.01.2026 10:30 

    L'Anglais Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg depuis 2024, a annoncé mardi son départ imminent pour prendre la tête de Chelsea après le limogeage d'Enzo ‍Maresca la semaine dernière. "J'ai été autorisé à discuter avec l'un des plus gros clubs dans le monde, ... Lire la suite

  • Ski alpin - Championnats du monde de ski alpin FIS - Slalom hommes
    JO 2026-Sept candidats pour être porte-drapeaux de la France dont Noël et Cizeron
    information fournie par Reuters 06.01.2026 10:25 

    Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé mardi les sept candidats au rôle de porte-drapeaux ‍pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 parmi lesquels figurent notamment les champions olympiques Guillaume Cizeron ... Lire la suite

  • Rosenior officialise son départ de Strasbourg
    Rosenior officialise son départ de Strasbourg
    information fournie par So Foot 06.01.2026 09:43 

    Il est l’or, Rosenior. Futur entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior a donné une conférence de presse pour officialiser son départ du Racing Club de Strasbourg, ce mardi. «  Bonjour, bonjour, a démarré celui qui a fait un aller-retour entre dimanche et lundi à Londres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank