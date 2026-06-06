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Saint-Étienne et Philippe Montanier se séparent
information fournie par So Foot 06/06/2026 à 14:04

Saint-Étienne et Philippe Montanier se séparent

Saint-Étienne et Philippe Montanier se séparent

La défaite en barrages a laissé des traces. Condamnée à rester en Ligue 2 après son lourd revers contre Nice , l’ASSE va désormais devoir trouver un nouveau patron pour l’opération montée l’an prochain. En effet, selon L’Équipe , et alors que son contrat se terminait à la fin du mois, Philippe Montanier ne sera plus l’entraîneur de Sainté en 2026-2027 .

Débarqué en cours de saison à la place d’Eirik Horneland, Montanier aura fait long feu à Saint-Étienne et aura malheureusement échoué dans sa quête de retrouver la Ligue 1 avec les Verts, avec des résultats en dents de scie et une deuxième place, synonyme de montée directe, ratée pour deux petits points .…

JF pour SOFOOT.com

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