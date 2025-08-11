Il va encore falloir patienter avant de revoir le FC Barcelone au Camp Nou
Les travaux, on sait quand ça commence…
Alors que le quotidien espagnol Mundo Deportivo annonçait il y a quelques jours que le FC Barcelone pourrait retrouver son antre du Camp Nou le 14 septembre à l’occasion de la réception de Valence pour la 4 e journée du championnat d’Espagne, la radio RAC 1 est venue entretemps tempérer les ardeurs des culés. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
