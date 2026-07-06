« Il tétait des noix de coco » : la sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne sur Mbappé

« Il tétait des noix de coco » : la sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne sur Mbappé

En toute décontraction. Le match entre le Paraguay et la France (0-1) n’en finit plus de faire couler de l’encre. Sur son compte X, la sénatrice paraguayenne Celeste Senadora a exprimé des propos racistes envers le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.

En cause, l’attitude du numéro 10, qui a refusé de serrer la main à Orlando Gill à la fin du match : « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien !!! » …

EM pour SOFOOT.com